Mercato - PSG : La nouvelle bombe lâchée sur Bradley Barcola !

La rédaction

Bradley Barcola sort d’une saison XXL sous les couleurs du PSG. Entre Ligue des champions et performances individuelles, l’ailier français attire les regards en Europe. Arsenal et le Bayern Munich sont sur le coup, mais le club parisien ne semble pas prêt à céder son jeune talent, comme l’indique Duncan Castles.

Bradley Barcola réalise une très bonne saison avec le PSG sous les ordres de Luis Enrique. Vainqueur de la Ligue des champions, il a également terminé meilleur passeur du championnat de France. Des statistiques impressionnantes qui plaisent à l’étranger. Une mauvaise nouvelle pour les supporters du PSG.

«Ça va être un transfert très difficile» D’après les informations du journaliste anglais Duncan Castles, après le Bayern Munich, c'est Arsenal qui serait très intéressé par Bradley Barcola, mais le PSG ne serait pas vendeur. « Arsenal cherche un ailier gauche. Ils ont regardé des joueurs comme Rodrygo du Real Madrid et Bradley Barcola du PSG. Mais je pense que ça va être un transfert très difficile, le PSG ne veut pas le vendre » révèle-t-il au pour The Transfers Podcast.