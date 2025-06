PSG - Kylian Mbappé : Le ras-le-bol annoncé en direct !

Cela fait maintenant plusieurs mois que le conflit est ouvert entre Kylian Mbappé et le PSG alors que le Français réclame 55M€ à son ancien club. Mais voilà que cette guerre a pris un nouveau tournant ces dernières heures. En effet, Mbappé a déposé plainte pour harcèlement moral notamment suite à sa mise dans le loft en 2023. Une énième affaire qui en exaspère certains.

Il y a un an, Kylian Mbappé décidait de quitter le PSG pour rejoindre librement le Real Madrid . Un départ qui a provoqué des secousses puisqu’un conflit est actuellement en cours entre les deux parties. En effet, le Français réclame 55M€ de salaires et primes impayés à son ancien club. Et comme si ça ne suffisait pas, Mbappé a décidé de porter plainte pour harcèlement moral après son passage dans le loft du PSG à l’été 2023.

La guerre s’intensifie donc entre Kylian Mbappé et le PSG . Mais voilà que cette plainte déposée par le Français est loin de faire l’unanimité. Ainsi, au micro des Grandes Gueules du Sport du RMC, Simon Dutin a notamment poussé un coup de gueule contre Mbappé , balançant : « Personnellement, en tant qu’observateur, j’ai trouvé très pénible la dernière saison de Mbappé à Paris. Ce qu’on a pu qualifier de cirque permanent. Ça a été tout pour lui, focaliser l’attention au détriment, c’est ma conviction, de la vie du groupe et mécaniquement des performances parisiennes. J’en ai ras-le-bol, le cirque se répète ».

« Je trouve qu’il exagère un petit peu »

« On parle communément de loft, si on parle c’est que c’est une pratique qui existe dans les clubs. On sait que ça peut être un moyen de pression sur certains joueurs. Je ne juge pas le fond de l’affaire, je trouve ça personnellement agaçant. Mbappé s’honorerait à laisser derrière lui cette histoire et tout ce qui pourrait représenter l’aspect conflictuel de sa relation avec Paris. Stop, il y en a marre, je trouve qu’il exagère un petit peu, qu’il aurait pu se passer de ce nouvel épisode », a-t-il ajouté sur cette nouvelle affaire entre Kylian Mbappé et le PSG.