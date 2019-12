Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prévient Al-Khelaïfi !

Publié le 23 décembre 2019 à 18h30 par A.D.

A Doha, on songe à nommer Pep Guardiola et Xavi à la tête du PSG. En conférence de presse, le coach de Manchester City a fait passer un message sur son avenir.

Pep Guardiola se laissera-t-il tenter par le PSG ? Comme Le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité, Doha est prêt à donner sa chance à Xavi sur le banc du PSG. Selon nos informations du 17 décembre, l’ancien capitaine du Barça veut prendre un certain Pep Guardiola dans ses valises pour son possible départ vers la capitale française. En conférence de presse, le coach des Citizens a lâché ses vérités sur son avenir.

«Je suis incroyablement bien ici»