Mercato - PSG : La mise au point de Paul Pogba sur son avenir !

Publié le 24 juin 2021 à 9h10 par T.M.

Alors que le feuilleton Paul Pogba anime encore une fois le marché des transferts, le joueur de Manchester United a dû répondre à de nouvelles questions sur son avenir.

N’ayant plus qu’un an de contrat à Manchester United, Paul Pogba pourrait bien faire ses valises cet été. D’ailleurs, il y a quelques mois désormais, Mino Raiola avait clairement ouvert la porte à un départ du Français. Et le voilà désormais au travail pour trouver un nouveau club au milieu de terrain. En effet, dernièrement, il était annoncé que l’agent de Pogba avait rencontré Nasser Al-Khelaïfi. Le champion du monde pourrait-il alors débarquer au PSG ? D’autres pistes existent comme celle évoquant un retour à la Juventus sous les ordres de Massimiliano Allegri.

« Je ne pense pas à mon avenir »