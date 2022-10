Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mèche est vendue par le clan Mbappé pour son départ ?

Publié le 14 octobre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Plus que jamais annoncé sur le départ au PSG puisqu’il estime que les nombreuses promesses formulées au moment de son prolonger son contrat en mai dernier n’ont pas été tenues par sa direction, Kylian Mbappé va-t-il vraiment claquer la porte ? Sa mère semble avoir vendu la mèche.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Depuis deux jours, l’avenir de l’attaquant français ne cesse de faire couler beaucoup d’encre puisqu’il envisagerait de quitter le club de la capitale dès le prochain mercato de janvier en raison des nombreuses promesses formulées par la direction du PSG au moment de sa prolongation, en mai dernier, et qui n’ont pas été tenues.

Mbappé remonté contre le PSG

Kylian Mbappé estime donc dans ces circonstances qu’il est temps de quitter le PSG, et à ce jour, aucun démenti n’a été diffusé ni par l’attaquant de l’équipe de France ni par son entourage. Bien au contraire…

Le sourire de la mère de Mbappé qui en dit long