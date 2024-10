Mercato - PSG : La mèche est déjà vendue pour les deux prochaines signatures ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le mercato est actuellement fermé et n'ouvrira ses portes qu'en janvier prochain, cela n'empêche pas le PSG d'avancer sur certaines signatures. Au sein du club de la capitale, il est notamment question de plusieurs prolongations de contrat. Cela serait notamment le cas pour Gianluigi Donnarumma et Vitinha. Rien n'est encore officiel, mais les deux joueurs pourraient déjà avoir vendu la mèche pour leur avenir.

Outre le fait d'attirer de nouveaux joueurs, le PSG veut également conserver ses stars. En ce sens, le club de la capitale s'activerait actuellement sur plusieurs prolongations de contrat. On a ainsi pu parler de Luis Enrique, mais aussi d'Achraf Hakimi, Vitinha ou encore Gianluigi Donnarumma. Des dossiers bien engagés. D'ailleurs, en ce qui concerne le milieu de terrain portugais et le gardien italien, une issue positive pourrait rapidement être trouvé avec le PSG.

Vitinha vise encore 200 matchs au PSG

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, Vitinha pourrait prochainement être récompensé d'un nouveau bail. Le Portugais ne devrait d'ailleurs pas trop hésiter à signer si l'on en croit ses propos. Alors qu'il vient de passer la barre des 100 matchs avec le PSG, Vitinha a notamment fait savoir : « Je suis à 100 matches, je veux en vivre 100 de plus, et 200 même si c’est possible. J’ai vécu déjà tellement d’émotion ici, avec des hauts et des bas. Mais je veux continuer à vivre cela le plus longtemps possible. Si possible que des hauts ! Je sais qu’il y aura des moments plus difficiles, mais je serai là aussi ! Jouer 100 matches, en deux ans, c’est déjà très beau, cela signifie que je joue, que j’enchaîne les rencontres, et je veux continuer sur cette lancée ».

Donnarumma veut « rester le plus longtemps possible »

Les récents propos de Gianluigi Donnarumma en disent également long concernant son avenir au PSG. Lié jusqu'en 2026, l'Italien est lui aussi en discussion pour prolonger avec le club de la capitale. Et c'est dans ce contexte que Donnarumma lâchait dernièrement : « Porter ce maillot est tout simplement incroyable. Un club comme le PSG apporte énormément sur tous les plans, et j’espère rester ici le plus longtemps possible et marquer l’histoire. Un de mes buts est d’avoir une carrière ici aussi longue que celle de Marquinhos ! Je sais que c’est beaucoup de matchs, mais j’espère être à la hauteur de cette mission ! Celle de devenir un leader et d’aider ceux qui rejoindront le club à l’avenir ».