Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour ce phénomène

Alexis Brunet

Le PSG va vivre un mercato hivernal agité. Le club de la capitale veut recruter certains joueurs, mais pourrait en céder d'autres. Au rayon des départs c'est le nom de Cher Ndour qui revient avec insistance. Le milieu de terrain pourrait partir sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison, et de nombreuses équipes sont candidates à son arrivée.

Pour le moment, le PSG n'a officialisé qu'une arrivée lors du mercato hivernal. Il s'agit du défenseur brésilien Lucas Beraldo, recruté contre un chèque de 20M€ à Sao Paulo. Mais il y a fort à parier que ce dernier ne sera pas le seul renfort à poser ses valises à Paris dans les prochaines semaines. On parle notamment d'un milieu de terrain, et peut-être même d'un autre défenseur.

Cher Ndour pourrait partir en prêt

En parallèle des arrivées, les dirigeants parisiens s'activent pour certains départs. Dans ce sens, Cher Ndour pourrait être tenté d'aller voir ailleurs. Le milieu de terrain était titulaire lors de la rencontre face à l'US Revel, mais il joue peu depuis le début de saison. Avant le match de ce dimanche il n'avait disputé que 25 minutes sous le maillot du PSG.

Ndour est très courtisé en Italie