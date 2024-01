Mercato - PSG : France 98 fait une demande à Kylian Mbappé

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG à l’issue de la saison, Kylian Mbappé se trouve au coeur d’une vague de rumeurs sur le marché des transferts avec notamment une décision arrêtée de rejoindre le Real Madrid à l’intersaison selon Foot Mercato. Il n’en n’est rien, mais Christophe Dugarry attend du capitaine de l’équipe de France de mettre fin au feuilleton rapidement.

Le 3 janvier dernier, le PSG remportait une nouvelle fois le Trophée des champions en disposant du Toulouse FC au Parc des princes (2-0). Après avoir remporté son premier titre de la saison avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé faisait un point en zone mixte sur son avenir, son contrat au PSG expirant en juin prochain.

Mbappé annonce ne pas avoir fait son choix

« Je n’ai pas encore pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important » . Voici le message que Kylian Mbappé faisait passer. Le10sport.com vous a dévoilé en exclusivité ce lundi 8 janvier que le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’avait certainement pas pris sa décision de signer au Real Madrid comme cela a pu être rapporté dans d’autres médias.

Mercato - PSG : Paris répond à la bombe lâchée sur Mbappé https://t.co/eCC58PjAFg pic.twitter.com/em53agoGgl — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

«Je veux qu’il dise dans les prochains jours : je reste ou je pars»