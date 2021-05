Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce du PSG sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 5 mai 2021 à 9h45 par A.M.

Toujours au cœur de toutes les attentions, l'avenir de Kylian Mbappé devrait prochainement prendre une autre tournure. Avant Manchester City, le PSG assurait d'ailleurs que c'était du 50/50.

Après l'élimination contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, Leonardo s'est montré assez discret concernant l'avenir de Kylian Mbappé et de Neymar. « Honnêtement, ce n’est pas le moment aujourd’hui de décider ou d’annoncer quoi que ce soit. On doit être fier de ce qu’on a fait. Notre objectif, c’est de gagner (...) On est sorti de situations très difficiles pendant la compétition. Je suis optimiste pour le futur », assurait-il au micro de RMC Sport . Et pourtant, maintenant que le parcours européen du PSG est terminé, Kylian Mbappé va devoir trancher.

«C'est du 50/50»