Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Galtier sur son arrivée à Paris

Publié le 11 novembre 2022 à 13h45

Arthur Montagne

En fin de saison dernière, le PSG a décidé de se séparer de Mauricio Pochettino, un an et demi après son arrivée. Pour le remplacer, le club de la capitale a décidé de miser sur Christophe Galtier, alors coach à l'OGC Nice. Et l'ancien entraîneur du LOSC ne regrette absolument pas son choix.

Seulement un an et demi après son arrivée, Mauricio Pochettino a été poussé au départ en fin de saison dernière. Il faut dire que l'Argentin n'a jamais été réellement convaincant. Pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane a longtemps circulé du côté du PSG, mais c'est finalement Christophe Galtier qui a été choisi par Luis Campos, lui aussi fraichement arrivé au sein de la direction parisienne. Et quatre mois plus tard, l'ancien coach du LOSC et de l'OGC Nice ne regrette absolument pas son choix.

«Mon sentiment, c'est que c'est passionnant, excitant»

« Je ne vais pas vous parler de bilan parce qu'on a un match, important qui arrive quelques heures avant le départ des joueurs. Mon sentiment, c'est que c'est passionnant, excitant. Il ne faut avoir aucun moment de relâchement, avec les joueurs ou vous aussi », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

«Chaque jour, je suis très heureux»