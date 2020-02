Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de cette pépite du PSG pour son avenir !

Publié le 15 février 2020 à 1h15 par T.M.

Actuellement prêté par le PSG, Eric Dina Ebimbe réalise une bonne saison du côté du Havre. Et malgré un récent intérêt de Manchester United, le joueur de 19 ans garde le PSG dans un coin de sa tête.

Nombreux sont les talents du PSG à avoir choisi d’aller chercher du temps de jeu ailleurs. Cela a notamment été le cas d’Eric Dina Ebimbe. L’été dernier, le milieu de terrain a prolongé son contrat avant de partir en prêt, pour deux saisons, du côté du Havre. Et en Normandie, tout se passe bien pour le joueur de 19 ans. Des performances qui auraient même tapé dans l’œil de Manchester United. RMC expliquait récemment que les Red Devils étaient déjà passés à l’attaque pour convaincre Dina Ebimbe. Que choisira-t-il donc pour son avenir ?

« Tout le travail que je fais, c'est pour revenir plus fort à Paris »