Mercato - PSG : La deuxième recrue du PSG arrive…

Publié le 1 juillet 2021 à 6h15 par Th.B.

Au coeur des rumeurs depuis un petit moment, Achraf Hakimi devrait devenir un joueur du PSG dans les prochaines heures selon l’administrateur délégué de l’Inter.

Et si c’était enfin bouclé pour Achraf Hakimi ? Cela fait à présent plusieurs semaines que le PSG est annoncé comme étant la prochaine destination du latéral droit de l’Inter, qui n’aura fait qu’une saison pleine en Lombardie où il est néanmoins parvenu à remporter le Scudetto. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 29 juin, tout est enfin convenu entre l’Inter et le PSG pour un transfert de 65M€ avec en plus 5M€ de bonus. Pour Achraf Hakimi, ce sera un contrat de cinq ans pour un salaire de 9M€ annuels. Et alors que son agent refusait d’assurer mardi que Hakimi était désormais un joueur du PSG, l’administrateur délégué de l’Inter s’est montré plus enthousiaste.

La venue d’Hakimi est dans « la phase finale »