Mercato - PSG : La décision radicale du frère de Mbappé pour son avenir

Publié le 1 novembre 2022 à 08h45

Thibault Morlain

Un Mbappé peut en cacher un autre au PSG ! Si tous les yeux sont bien évidemment braqués sur Kylian Mbappé, son frère, Ethan, commence lui à pointer le bout de son nez chez les équipes de jeu. Lui aussi est prometteur et forcément, des questions peuvent se poser compte tenu de l'avenir du numéro 7 de Galtier. Mais pour Ethan Mbappé, la décision est déjà prise.

Aujourd'hui, le PSG dispose de l'un des meilleurs centres de formation. Le club de la capitale regorge de pépites qui brillent notamment en Youth League. Et dans cette compétition, on a dernièrement pu voir un certain Ethan Mbappé, frère de Kylian, se montrer. A 15 ans, le milieu de terrain commence déjà à se faire un nom au PSG.

Un avenir lié à Kylian ?

Après Kylian Mbappé, Ethan Mbappé pourrait donc être le prochain crack du PSG. Mais encore faut-il qu'il reste dans la capitale. Aujourd'hui, le milieu de terrain de 15 ans est sous contrat aspirant jusqu'en 2024. Et après ? A cette date, Kylian Mbappé pourrait pourrait libre du PSG. Ethan Mbappé pourrait-il alors suivre son frère ?

Ethan Mbappé a déjà tranché