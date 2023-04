Mercato - PSG : La décision hallucinante de Messi

Axel Cornic

En fin de contrat, Lionel Messi va devoir bientôt décider son avenir. Selon nos informations le Paris Saint-Germain souhaite le prolonger, mais plus le temps passe et plus les doutes se font nombreux. Tout le contraire de ce qui se passe en Catalogne, puisque le FC Barcelone reprend espoir concernant un incroyable retour de La Pulga, partie en 2021.

Ou jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG souhaite le garder, mais l’Argentin semble se poser de plus en plus de questions sur son avenir et entre MLS et Arabie Saoudite, une piste prend de l’ampleur pour son avenir.

Le clan Messi fait la paix avec Laporta

On parle évidemment d’un retour au FC Barcelone, club qu’il a quitté quelque peu à contre cœur en 2021, au terme de son contrat. Il Corriere dello Sport assure qu’un tel scénario est à nouveau possible depuis que le clan Messi et Joan Laporta ont enterré la hache de guerre, avec plusieurs rencontres tenues ces dernières semaines avec le père du joueur.

Un salaire revu à la baisse ?