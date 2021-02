Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La décision est prise pour Kylian Mbappé !

Publié le 25 février 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Désireux de prolonger au plus vite le contrat de Kylian Mbappé, le PSG aurait pris une première décision fracassante à ce sujet et exclurait catégoriquement l’hypothèse d’une vente de l’international français lors du prochain mercato estival.

« Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule (…) J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », confiait Kylian Mbappé le soir de son triplé XXL contre le FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le 17 février dernier, au sujet de son avenir incertain avec le PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2022 dans la capitale, l’attaquant français devra pourtant prendre une décision décisive pour son futur, et de son côté, la direction du PSG a déjà tranché pour Mbappé.

Le PSG refuse de vendre Mbappé