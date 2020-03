Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date du départ de Kylian Mbappé déjà fixée ?

Publié le 28 mars 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid ferait une fixette sur le recrutement de Kylian Mbappé, le PSG pourrait avoir du mal à éviter une vente de l’attaquant français en 2021.

C’est un fait, la presse espagnole ne cesse d’envoyer Kylian Mbappé au Real Madrid, puisque le jeune attaquant français du PSG serait l’une des pistes privilégiées de Zinedine Zidane au sein du club merengue. Et alors que son contrat court jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Mbappé pourrait bien être destiné à un départ du Parc des Princes… dans un peu plus d’un an !

Mbappé au Real en 2021 ?

En effet, Kylian Mbappé n’aura plus qu’une seule année de contrat avec le PSG l’été prochain. Et alors qu’une prolongation de contrat ne semble clairement pas à l’ordre du jour dans l’esprit de l’international français, comme Le 10 Sport vous l’a récemment révélé, le Real Madrid se retrouvera en position de force à l’été 2021, au moment où Mbappé n’aura plus qu’une année de contrat avec le PSG. Et le club de la capitale pourrait donc se résigner à le vendre à cette date.