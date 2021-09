Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La confidence de cette recrue estivale sur son arrivée…

Publié le 3 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Venu au PSG pour renforcer le côté gauche de la défense de l’effectif de Mauricio Pochettino, Nuno Mendes n’en oublie pas pour autant d’où il vient et a adressé un message d’adieu aux supporters du Sporting Lisbonne.

Il était attendu pendant la quasi totalité du mercato estival. Et alors que des pistes comme Theo Hernandez semblent avoir été activées, c’est finalement Nuno Mendes qui a déposé ses valises au PSG. L’international portugais de 19 ans a pris part à la soirée historique de Cristiano Ronaldo vendredi lorsque le quintuple Ballon d’or est devenu le meilleur buteur de l’histoire de toutes les sélections grâce à ses 110 et 111ème buts avec le Portugal. Arrivé en prêt avec option d’achat au PSG, Nuno Mendes n’a pas manqué d’adresser un message poignant aux supporters du Sporting Lisbonne, son club formateur.

« Je porterai toujours le Sporting dans mon cœur »