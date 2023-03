Mercato - PSG : La bombe est lâchée, Mbappé est furieux en coulisse

Thomas Bourseau

Les saisons se suivent et se ressemblent pour le PSG qui court en vain toujours derrière un titre de champion d’Europe. Et il semblerait d’après la presse espagnole que Kylian Mbappé tiendrait rigueur à sa famille de l’avoir empêché d’arborer la tunique merengue du Real Madrid.

Kylian Mbappé a connu une nouvelle désillusion sur la scène européenne. Après une finale en 2020, une demi-finale en 2021 et un retour à la réalité en 2022 avec une élimination prématurée en 1/8ème de finale de la Ligue des champions, Mbappé est encore sorti par la petite porte mercredi soir face au Bayern Munich (1-0 à l’aller et 2-0 au retour).

Mbappé affirme ne pas lier son avenir à la C1, mais serait frustré par son entourage

La semaine dernière, Kylian Mbappé affirmait ne pas lier son avenir au PSG à la Ligue des champions. Après avoir inscrit son 201ème but avec le Paris Saint-Germain, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire du club parisien, Mbappé tenait le discours suivant. « Une élimination qui peut jouer sur mon avenir ? Non, non, je suis calme, la seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat et après on verra ».

«Il en a marre de son entourage»