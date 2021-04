Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé réclamera une fortune pour son transfert !

Publié le 27 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

S’il décidait finalement de ne pas prolonger son contrat au PSG pour rejoindre le Real Madrid dès cet été, Kylian Mbappé pourrait se retrouver bloqué par ses prétentions salariales.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a pas encore tranché pour son avenir, et pour cause : comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français est réticent à l’idée de signer une prolongation sur le long terme dans la capitale, avec le risque d’être potentiellement bloqué s’il souhaite rejoindre le Real Madrid dans quelques années. Quoi qu’il en soit, comme l’a confié le journaliste de L’Equipe Arnaud Hermant au micro d’Europe 1, Mbappé sera une piste compliquée à concrétiser pour le Real Madrid cet été sans l’existence de la Super Ligue.

« Le Real devra lui donner 30-35M€ par an »