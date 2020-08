Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé annonce deux gros départs !

Publié le 26 août 2020 à 17h15 par A.M.

Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a tenu à rendre un bel hommage à Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting, confirmant au passage que les deux joueurs allaient quitter le PSG.

Cet été, plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain voyaient leur contrat prendre fin le 30 juin. Mais avec la crise sanitaire, les compétitions se sont poursuivis au-delà de cette date, poussant Leonardo à négocier pour conserver les joueurs de la bail arrivait à échéance afin de terminer la saison. Dans cette optique, Thomas Meunier, qui s'est engagé avec le Borussia Dortmund, et Edinson Cavani, qui n'a toujours pas retrouvé de club, ont refusé, à l'inverse de Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting qui ont tous les deux contribué à la belle fin de saison du PSG. Leurs prestations ont même laissé entrevoir la possibilité d'une prolongation. Mais Kylian Mbappé a scellé l'avenir de ses deux coéquipiers.

«Je suis très triste de vous dire au revoir»

« Voilà c'est la fin. Je suis très triste de vous dire au revoir et que votre aventure s'arrête mais aussi très fier d'avoir pu jouer avec vous. Thiago Silva, capitaine, t'es une légende, tu as marqué l'histoire du club. L'un des meilleurs que j'ai pu voir et avec qui j'ai joué. Eric Maxim Choupo-Moting tu as été un grand frère pour moi pendant deux ans. Les gens ont mis du temps à réaliser quel formidable joueur tu es. Mais t'es avant tout un super mec. Merci beaucoup les gars, vous allez me manquer », écrit l'attaquant du PSG dans sa story Instagram .