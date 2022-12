Mercato - PSG : Kylian Mbappé recale le Real, la décision n’est pas passée à Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Promis au Real Madrid, Kylian Mbappé a pris tout le monde de court en prolongeant avec le PSG en mai dernier, et les acteurs du club merengue ont été les premiers surpris par sa décision. Dans la foulée de l’annonce de la prolongation du Bondynois, plusieurs joueurs et dirigeants n’ont pas caché leur étonnement sur le sujet.

Annoncé avec insistance au Real Madrid la saison dernière avant que son contrat arrive à terme avec le PSG, Kylian Mbappé a surpris en décidant de prolonger son bail jusqu’en 2024 (plus une année en option). Florentino Pérez affichait pourtant une grande confiance concernant l’arrivée de l’international français, un sentiment partagé par plusieurs membres du club, clairement étonnés voire agacés par le choix de Mbappé.

« Nous avions sa parole »

« Nous avions sa parole. Contrairement à ce que l’on pense, la parole est aussi importante dans ces négociations si grandes. Mais nous ne sommes pas dupes , déclarait un dirigeant du Real Madrid en mai dernier pour El Pais. On parle de centaines de millions d’euros, de club Etat, d’un garçon de 23 ans… Ça peut se comprendre. Nous n’avons jamais dit que c’était sûr que Mbappé viendrait . »

Équipe de France : Ce geste improbable de l'Argentine pour chambrer Mbappé (vidéo) https://t.co/IO0K8AGzIG pic.twitter.com/AiHOga77nT — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

« Nous avons été étonnés par sa décision »

Dans le vestiaire de Carlo Ancelotti, on reste également surpris par le nouveau contrat de Kylian Mbappé avec le PSG. « Nous avons été étonnés par sa décision car le meilleur club du monde est le Real Madrid, et quand Madrid frappe à ta porte, il est difficile de dire non. Il y a des trains qui ne passent qu'une fois », déclarait Dani Carvajal au micro d’ Onda Madrid . Luka Modric a préféré de son côté se focaliser sur la finale de la Ligue des champions remportée quelques jours plus tard par le Real Madrid contre Liverpool (1-0). « Je ne suis pas surpris car nous ne savions rien. Il n'y avait aucune attente. On en a beaucoup parlé, pendant un an, mais nous ne savions rien, si cela allait se produire ou non, et c'est pourquoi nous devons clore ce sujet et ne plus en parler. Nous avons la finale de la Ligue des champions, qui est la chose la plus importante de toutes. Le Real Madrid continuera à être au sommet, au-dessus de n'importe quel joueur, au-dessus de tout, et il n'y a plus besoin d'y penser » , confiait le Croate à Marca . Si certains ont rapidement voulu tourner la page, à l’instar du Ballon d’Or 2018, d’autres l’ont mauvaise contre Kylian Mbappé.

« Nous avons fait pour ce joueur ce que nous n’avons jamais fait pour un joueur »