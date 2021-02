Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prépare un transfert légendaire !

Publié le 23 février 2021 à 3h15 par A.M.

Disposé à prolonger au PSG, Kylian Mbappé aurait toutefois l'intention d'avoir la mainmise sur son futur départ afin de devenir le joueur le plus cher de l'histoire.

« Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux ». Après sa démonstration contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé évoquait son avenir alors que son contrat s'achève en juin 2022. Et depuis la situation aurait évolué.

Mbappé veut devenir le joueur le plus cher de l'histoire