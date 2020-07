Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé pourrait signer un contrat légendaire !

Publié le 9 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Désireux de fixer au plus vite l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG aurait proposé un nouveau contrat colossal à l’attaquant français pour le prolonger.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé intéresserait fortement le Real Madrid qui envisagerait d’ailleurs de recruter l’attaquant du PSG dès l’été 2021, le contexte financier actuel lié au Covid-19 ne lui permettant pas cette folie cette année. Surtout, le club merengue serait en position de force dans un an, puisqu’il ne restera alors plus qu’une année de contrat à Mbappé dans la capitale. C’est pourquoi le PSG aurait décidé de réagir en frappant très fort…

Un salaire de 40M€ proposé à Mbappé ?

Comme l’a révélé Marca mercredi, le PSG aurait formulé une énorme offre de prolongation de contrat à Kylian Mbappé avec un salaire qui s’élèverait à 40M€ par an ! À titre comparatif, l’international français toucherait aux alentours de 20M€ annuels aujourd’hui, et il pourrait donc doubler son salaire en acceptant cette offre de la part du PSG. Affaire à suivre…