Mercato - PSG : Kylian Mbappé lâche de très gros indices sur son avenir !

Publié le 4 avril 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Dimanche soir, Kylian Mbappé a multiplié les sorties au sujet de son avenir, assurant qu'il n'avait toujours pas tranché. L'attaquant du PSG en a également profité pour semer différents indices qui peuvent laisser penser à une prolongation à Paris.

L'avenir de Kylian Mbappé n'en finit plus d'être commenté. Il faut dire que l'attaquant du PSG a remis une pièce dans la machine dimanche soir. Après sa prestation éblouissante que le FC Lorient ponctué par un doublé et trois passes décisives (5-1), l'international français a évoqué son avenir en laissant la porte ouverte à toutes les options, y compris celle de prolonger à Paris alors que son contrat s'achève en juin prochain. « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours. Si j’avais pris ma décision, je le dis. Je pense que je n’ai de comptes à rendre à personne. C’est un choix personnel. Si j’ai pris ma décision, je viens, je le dis, et je l’assume. Je pense que dans les bonnes et mauvaises choses que j’ai faites, j’ai toujours assumé. Je n’ai pas à me cacher, je n’ai tué personne. C’est juste un choix, je prends mon temps et je veux prendre la meilleure décision possible », assurait-il au micro de Prime Video . Une déclaration qui confirme les récentes informations dévoilées par le10sport.com. Kylian Mbappé est effectivement décidé à écouter les arguments du PSG.

Les indices de Mbappé