Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est envoyé au Real Madrid !

Publié le 24 juin 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est toujours aussi incertain, André Villas-Boas estime que le jeune talent français aurait tout intérêt à s’en aller pour signer au Real Madrid.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, et alors que le Real Madrid lui fait la cours depuis maintenant des années, Kylian Mbappé aura un choix décisif à faire dans les prochaines semaines : prolonger son bail au Parc des Princes, ou bien envisager un transfert, puisque Leonardo ne prendra pas le risque de le voir partir libre dans un an. Et alors que le Real Madrid s’impose naturellement comme son candidat le plus crédible en cas de départ du PSG, Mbappé est poussé vers le club merengue par un ancien de l’OM.

Villas-Boas rêve de voir Mbappé au Real