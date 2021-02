Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est encore interpellé sur son avenir !

Publié le 13 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Son avenir au PSG étant encore très incertain, Kylian Mbappé a reçu un message fort de son coéquipier espagnol, Ander Herrera, qui espère le voir rester encore longtemps au Parc des Princes.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé devrait prochainement faire un choix décisif pour son avenir. En effet, s’il ne prolonge pas son bail d’ici l’été prochain, l’attaquant français pourrait être vendu par Leonardo qui ne prendra pas le risque de le voir partir libre un an après. Et alors que ce feuilleton est encore loin d’avoir livré toutes ses vérités, Ander Herrera a pris position pour l’avenir de Mbappé au PSG dans un entretien accordé à EFE vendredi.

« S’il décide de continuer au PSG… »