Mercato - PSG : Kylian Mbappé au Real Madrid, le verdict est tombé

Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il était passé tout proche d’un départ du PSG pour le Real Madrid l’été dernier avant de finalement rebrousser chemin et prolonger son contrat dans la capitale, Kylian Mbappé a laissé un goût amer au sein du club merengue. Et la direction madrilène a décidé de lâcher l’affaire avec l’attaquant du PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé était tout proche de claquer la porte du PSG lors du dernier mercato estival et de partir libre en direction du Real Madrid. L’attaquant de l’équipe de France a finalement décidé de prolonger son contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, snobant donc le Real Madrid à la dernière minute. Et la Casa Blanca n’a pas oublié cet affront.

Madrid ne veut plus de Mbappé

En effet, comme l’a annoncé MARCA, la direction du Real Madrid aurait décidé qu’elle ne reviendra pas à la charge pour Kylian Mbappé, et ce alors que l’avenir de l’attaquant tricolore au PSG semble de nouveau relancé en raison d’un différend d’ordre financier avec ses dirigeants, conformément à nos révélations.

Un salaire trop important

Par ailleurs, le quotidien espagnol révèle qu'au sein du Real Madrid, on est persuadé qu'aucun club sur le marché ne pourra rivaliser avec le contrat offert par le PSG à Mbappé au moment de sa prolongation. Pour rappel, il percevrait au total 630M€ bruts s'il honore ses trois années de contrat dans la capitale.