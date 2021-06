Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a un admirateur secret sur le marché…

Publié le 15 juin 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est toujours aussi indécis, un autre cador européen rêve en silence de recruter l’attaquant tricolore cet été : Liverpool.

« Mon avenir ? Cela ne m'intéresse pas, je suis ici pour représenter la France, le plus important c'est l'équipe de France, je ne veux pas perturber le groupe », indiquait dernièrement Kylian Mbappé en conférence de presse, préférant donc encore et toujours laisser planer le mystère au sujet de son avenir au PSG, lui dont le contrat court jusqu’en juin 2022. Et alors que l’intérêt du Real Madrid pour Mbappé est connu de tous, un autre géant d’Europe rêve, plus secrètement, de recruter le joueur du PSG.

Klopp n’oublie pas Mbappé pour Liverpool