Mercato - PSG : Kylian Mbappé a tenté un gros transfert

Publié le 26 juin 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG qui souhaitait le rapatrier ainsi que d’autres cadors européens ces derniers mois, Christopher Nkunku a finalement prolongé son contrat avec le RB Leipzig. L’international français était pourtant désiré par Kylian Mbappé qui a tenté de le faire revenir au club…

Avec la nomination de Luis Campos au poste de conseiller sportif du PSG en lieu et place de Leonardo, de nombreux dossiers sont activés, à commencer par celui du futur entraîneur à la place de Mauricio Pochettino. Christophe Galtier va être nommé à cet effet dans les prochains jours, comme le10sport.com vous l'a révélé. Mais Campos se penche également sur le mercato estival : Milan Skriniar (Inter Milan), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Seko Fofana (RC Lens), Malo Gusto (OL), Khéphren Thuram (OGC Nice), Sven Botman (LOSC), Renato Sanches (LOSC)… Plusieurs profils sont à l’étude, et notamment en Ligue 1, pour le recrutement du PSG. Et un autre cas évoqué depuis plusieurs mois dans le viseur du PSG a déjà tranché pour son avenir : Christopher Nkunku.

Mbappé voulait Nkunku au PSG, mais…

En effet, Nkunku a officialisé jeudi sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2026 avec le RB Leipzig, mettant ainsi un terme aux nombreuses spéculations à son sujet. Pourtant, ces derniers mois, le PSG était annoncé avec insistance sur les traces de son ancien titi, qu’il avait vendu au club allemand en 2019 pour seulement 13M€, mais Christopher Nkunku a finalement décidé de continuer l’aventure à Leipzig. 90min UK a révélé que Kylian Mbappé, qui continue de le côtoyer en équipe de France, avait pourtant fait le forcing en coulisses pour le convaincre de revenir au PSG après que lui-même ait prolongé son contrat au Parc des Princes, mais son rôle d’entremetteur n’a pas suffi à convaincre Nkunku.

