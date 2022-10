Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a reçu une promesse à 500M€

Publié le 15 octobre 2022 à 02h45

Guillaume de Saint Sauveur

Le PSG avait réussi un véritable coup de maitre en parvenant à prolonger le contrat de Kylian Mbappé en fin de saison dernière alors que l’attaquant français semblait promis à un départ libre au Real Madrid. Et pour se faire, Nasser Al-Khelaïfi lui aurait fait des promesses pour le moins hallucinantes…

Longtemps annoncé partant en direction du Real Madrid la saison dernière alors que son contrat initial arrivait à expiration au PSG, Kylian Mbappé avait finalement surpris tout le monde fin mai en actant sa prolongation jusqu’en 2025 dans la capitale. Une grande victoire pour le président Nasser Al-Khelaïfi, mais comment ce dernier est-il parvenu à convaincre Mbappé de rester au PSG ?

PSG : Après Mbappé, une nouvelle bombe sur le point d'être lâchée par le vestiaire ? https://t.co/GxS67IVYBJ pic.twitter.com/R676c9bpEz — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

Le PSG prévoyait de lâcher Neymar et Messi

Comme l’a révélé MARCA, le PSG aurait fait certaines promesses pour le moins fortes à Kylian Mbappé, dont une qui concernait Lionel Messi et Neymar. Al-Khelaïfi souhaitait faire de Mbappé le grand leader de son projet, et pour se faire, il aurait promis de résilier les contrats des deux anciens barcelonais. Coût total de l’opération : 500M€ ! Et le PSG s’est finalement rétracté, craignant des sanctions du fair-play financier…

Mbappé l’a mal vécu

Vous connaissez la suite, Kylian Mbappé n’a que très peu apprécié que la direction du PSG ne tienne pas ces promesses formulées au moment de sa prolongation, et c’est notamment la raison pour laquelle il envisagerait de claquer la porte au plus vite, dès le prochain mercato de janvier si possible.