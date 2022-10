Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé reçoit une réponse franche du Real Madrid

Publié le 14 octobre 2022 à 21h30

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé serait déçu de la direction sportive du PSG pour ne pas avoir tenu ses promesses sur le mercato et autour de son propre statut. Cependant, s’il venait à quitter le Paris Saint-Germain pour notamment rejoindre le Real Madrid, le champion du monde ne devrait pas non plus être la star autour de laquelle le projet sportif tournerait.

Le Real Madrid est, depuis les débuts de Kylian Mbappé, un véritable prétendant sur presque chaque mercato. Ce fut le cas en 2017 lorsque le champion du monde quittait l’AS Monaco pour le PSG, une nouvelle fois en 2021 au moment où il avait réclamé un bon de sortie comme il l’a lui-même révélé après coup en interview pour L’Équipe et RMC Sport ainsi qu’à la fin de la saison passée.

Florentino Pérez s’en va en guerre pour le recrutement de Mbappé

Malgré tout, le Real Madrid, sous l’impulsion de son président Florentino Pérez, serait prêt à revenir une nouvelle fois à la charge pour enfin mettre la main sur Kylian Mbappé. Cependant, selon Juan José Dorado, journaliste espagnol correspondant à Paris a fait savoir à Europe 1 que les socios du Real Madrid seraient réticents à l’idée d’accueillir Mbappé après que ce dernier ait déjà snobé le club merengue à plusieurs reprises.

Mbappé aurait sa place à Madrid, mais « e serait pas non plus le leader du projet »