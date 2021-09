Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fait capoter un transfert…

Publié le 10 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Au moment de rejoindre le PSG à l’été 2017, Kylian Mbappé était également courtisé par Arsenal. Mais l’attaquant français a recalé le club anglais avec une réponse très claire…

Si Kylian Mbappé a fait l’objet d’un long feuilleton en fin de mercato estival puisqu’il souhaitait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, à un an de la fin de son contrat, l’attaquant français était également l’objet de toutes les convoitises l’été de son arrivée au Parc des Princes. Les faits remontent à l’été 2017, et en plus du PSG ainsi que du Real Madrid qui avait déjà des vues sur lui, Mbappé figurait également sur les tablettes d’Arsenal. Et Stéphane Guy, journaliste sur RMC Sport, a fait une drôle de révélation à ce sujet.

« Je ne peux pas me permettre de faire une saison sans Ligue des champions »