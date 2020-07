Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a été interpellé par le Real Madrid !

Publié le 15 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé figurerait toujours sur les tablettes du Real Madrid qui a fait une requête spéciale auprès du jeune attaquant français.

Kylian Mbappé (21 ans) finira-t-il par porter un jour les couleurs du Real Madrid, où Zinedine Zidane l’attendrait de pied ferme ? Avec le contexte financier délicat lié à la crise sanitaire du Covid-19 , le club merengue serait dans l’incapacité de formuler une offre digne de ce nom au PSG pour Mbappé dès cet été, mais le Real Madrid entend bien revenir à la charge en 2021, lorsque l’attaquant français n’aura plus qu’une année de contrat au Parc des Princes. De son côté, le PSG mettrait tout en œuvre pour tenter de prolonger Mbappé, et c’est justement ce qui inquiéterait le Real Madrid…

Le Real incite Mbappé à ne pas prolonger

Comme l’a révélé Marca mardi, le Real Madrid aurait contacté Kylian Mbappé afin de l’inciter à plus que jamais résister aux offres de prolongation de contrat que pourrait lui formuler prochainement la direction du PSG. L’objectif de Zinedine Zidane serait toujours aussi clair : débarquer à l’été 2021 en mettant la pression sur le club parisien, lorsque Mbappé n’aura plus qu’une année de contrat, comme il l’avait fait pour attirer Eden Hazard et Thibaut Courtois au Real Madrid.