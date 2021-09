Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a été conseillé sur son transfert…

Publié le 10 septembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé est passé proche d’un départ du PSG cet été pour le Real Madrid, le basketteur Rudy Gobert a discuté du sujet avec l’attaquant français.

En toute fin de mercato estival, le Real Madrid a fait le forcing pour tenter de déloger Kylian Mbappé du PSG, formulant notamment plusieurs offres qui ont été refusées par les dirigeants parisiens. Et au terme de ce feuilleton qui a fait couler beaucoup d’encre, Mbappé a donc été retenu par le PSG, ce qui semble ravir le basketteur français Rudy Gobert. Interrogé par beINSPORTS , ce dernier confie qu’il avait eu l’occasion de parler avec Kylian Mbappé de son avenir incertain au PSG.

« Je lui ai dit de faire ce qu’il avait envie »