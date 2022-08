Foot - Mercato - PSG

PSG : Keylor Navas laisse Paris dans le flou le plus total

Publié le 10 août 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Bien qu’il ait dernièrement fait part de sa volonté de jouer et de ne pas être une simple doublure, Keylor Navas a témoigné de la prise de position forte de son nouvel entraîneur Christophe Galtier : il sera le numéro 2 du PSG dans les buts derrière Gianluigi Donnarumma. Pour autant, Navas n’aurait pas pris la décision de partir, pour le moment…

« J’ai une très bonne relation avec ‘Gigio’, je veux jouer tous les matches, c’est une situation compliquée. Je suis heureux à Paris, mais il faut que ça change ». Recruté pour être le gardien incontesté du PSG à l’été 2019, Keylor Navas a vu Gianluigi Donnarumma empiéter sur son territoire dès son recrutement à la dernière intersaison. De quoi pousser, en avril dernier, Navas a faire passer le message ci-dessus.

Galtier a annoncé la couleur à Navas

Et depuis, le staff technique du PSG a changé puisque Mauricio Pochettino a été remercié lorsque Christophe Galtier a pris al place du coach argentin sur le banc du Paris Saint-Germain. Et le technicien français n’y est pas allé par quatre chemins : Gianluigi Donnarumma est le gardien numéro un et pas de place pour une alternance régulière dans le onze de départ.

Navas n’a pas encore décidé de partir ou de rester