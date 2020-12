Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas envoie un message très fort à Thomas Tuchel !

Publié le 30 décembre 2020 à 21h30 par H.G.

Alors que Thomas Tuchel a officiellement été démis de ses fonctions ce mardi par le PSG, Keylor Navas a adressé un dernier message à son désormais ex-entraineur.

Après un début de saison poussif malgré une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions d’entraîneur du PSG ce mardi. Après avoir appris son renvoi le 23 décembre dernier au sortir du match des Parisiens contre Strasbourg, l’entraîneur allemand a officiellement été licencié ce mardi, tandis que l’annonce de l’arrivée de son successeur Mauricio Pochettino se fait encore attendre. Mais en attendant l’Argentin, qui a trouvé un accord pour un contrat de deux ans et demi comme le10sport.com vous l’a révélé, les joueurs du PSG adressent tour à tour un dernier message à Thomas Tuchel sur les réseaux sociaux.

« Merci beaucoup pour tout »