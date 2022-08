Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: Navas a recalé un club prestigieux pour un transfert

Publié le 2 août 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Keylor Navas pourrait quitter Paris cet été pour occuper une place de gardien numéro un ailleurs. Conscient de la situation du Costaricien, le Napoli lui aurait formulé une offre de transfert. Toutefois, Keylor Navas aurait préféré recaler les Azzurri pour plusieurs raisons.

Lors de la dernière saison, Mauricio Pochettino n'a pas réussi à choisir entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, arrivé librement et gratuitement du Milan AC à l'été 2021. Ainsi, l'ex-coach du PSG a préféré mettre en place une alternance équitable entre ses deux gardiens de classe mondiale. Arrivé cet été à Paris pour prendre la place d'entraineur de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a, quant à lui, tranché dès sa signature.

Keylor Navas a refusé l'offre du Napoli pour un transfert

En effet, Christophe Galtier a expliqué tout de suite qu'il aimait mettre une hiérarchie stricte en place pour ses gardiens et il l'a fait d'entrée. Sur le banc du PSG depuis seulement quelques semaines, le coach français a donc opté pour Gianluigi Donnarumma en numéro un et Keylor Navas en doublure.

Un désaccord financier entre Keylor Navas et Naples

Si son rôle de portier numéro 2 du PSG ne lui convient pas, Keylor Navas peut aller voir ailleurs pour avoir une place plus importance, et il serait ouvert à l'idée de s'imposer au Napoli d'après la Gazzetta dello Sport . Désireux de profiter de la situation du Costaricien, les Azzurri seraient en embuscade pour boucler son transfert lors de ce mercato estival. D'ailleurs, à en croire ESPN , la direction de Naples aurait d'ores et déjà dégainé une offre pour obtenir gain de cause avec Keylor Navas. Toutefois, ce dernier aurait préféré snober le club italien pour plusieurs raisons.

Keylor Navas est prêt à concurrencer Gianluigi Donnarumma au PSG