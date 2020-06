Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kevin De Bruyne dévoile pourquoi il a snobé le PSG !

Publié le 23 juin 2020 à 5h00 par T.M.

En 2015, au moment de quitter Wolfsburg, Kevin De Bruyne aurait pu s’installer au PSG, mais en a finalement décidé autrement. Le Belge s’explique.

A 28 ans, Kevin De Bruyne est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. De quoi faire le bonheur de Manchester City, qui profite notamment de la qualité de passe du Belge. Chez les Citizens, on ne doit donc certainement pas regretter d’avoir lâché près de 80M€ en 2015 pour aller chercher l’ancien joueur de Chelsea du côté de Wolfsburg. Pourtant, c’était loin d’être gagné pour les Mancuniens. En effet, la concurrence était rude pour De Bruyne et il était également question d’un intérêt du PSG. Finalement, le milieu de terrain n’a pas souhaité rejoindre le club de la capitale et pour cause…

« Le championnat n’est pas attractif »