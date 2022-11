Mercato - PSG : João Félix a pris une énorme décision pour son transfert

Pierrick Levallet

Arrivé il y a trois ans, João Félix ne s'est toujours pas imposé à l'Atlético de Madrid. L'attaquant de 23 ans en aurait assez de sa situation sous Diego Simeone. Dans cette optique, l'international portugais serait ouvert à un transfert dès 2023. Une aubaine pour Luis Campos, qui chercherait à le faire venir au PSG.

Arrivé dans la peau du nouveau Antoine Griezmann en juillet 2019, João Félix était pressenti pour être la nouvelle star de l’Atlético de Madrid. Mais trois ans plus tard, le Portugais n’a toujours pas pleinement convaincu Diego Simeone. L’attaquant de 23 ans n’est pas régulièrement dans le onze titulaire, et il en aurait assez de cette situation. João Félix voudrait avoir une situation stable dans un grand club. Luis Campos lui ferait donc les yeux doux pour qu’il vienne au PSG. Et le Portugais ne serait pas contre un transfert en 2023.

«Félix est maintenant ouvert à quitter l'Atlético Madrid en 2023»

Dans sa chronique pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a révélé que João Félix était ouvert à un départ, alors que sa situation à l’Atlético de Madrid ne lui plaît plus. « João Félix est un talent spécial, mais nous savons que sa situation avec l'Atlético Madrid n'a pas été facile. Il a entretenu une bonne relation avec le club et les fans, mais il y a des tensions avec Diego Simeone. C'est pourquoi il est maintenant ouvert à quitter l'Atlético Madrid en 2023 - nous verrons si c'est en janvier ou en été. Ce n'est pas vrai que Félix a demandé à partir, mais il est ouvert à un départ » a expliqué le journaliste italien spécialiste du mercato.

Manchester United, Chelsea, le Bayern... João Félix a l’embarras du choix

Mais alors quel avenir pour João Félix s’il quitte l’Atlético de Madrid ? L’attaquant de 23 ans, buteur avec le Portugal contre le Ghana à la Coupe du monde, était convoité par Manchester United et Chelsea cet été. Le Bayern Munich se tiendrait à l’affût. Le PSG, de son côté, aimerait bien voir l’international portugais rejoindre les rangs de Christophe Galtier. Jorge Mendes serait d’ailleurs déjà en contact avec le club de la capitale en vue d’un éventuel transfert de João Félix. À voir maintenant si Luis Campos se montrera assez convaincant pour attirer l’attaquant de l’Atlético de Madrid dans la capitale.