Mercato - PSG : Javier Tebas affiche une certitude pour Kylian Mbappé !

Publié le 6 avril 2022 à 8h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé n’a pas encore annoncé de décision définitive quant à son avenir. Mais Javier Tebas, le patron de la Liga, est persuadé qu’il finira au Real Madrid…

« C’est une décision pas facile, j’essaye de prendre la meilleure possible avec ma famille. Franchement, je n’en sais rien, je n’en sais rien. Rester au PSG est-il possible ? Oui bien sûr ! », lâchait Kylian Mbappé dimanche dernier après le carton du PSG contre Lorient (5-1), et l’attaquant français n’exclue donc plus du tout de prolonger son contrat dans la capitale. Un discours qui confirme les révélations exclusives du 10sport.com sur les arguments présentés par le PSG et qui font réfléchir Mbappé et son entourage. En attendant, l’Espagne attend toujours l’attaquant tricolore…

« Il finira par jouer au Real Madrid »