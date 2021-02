Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jackpot pour Neymar avec sa prolongation !

Publié le 11 février 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG serait sur le point d’officialiser la prolongation de contrat de Neymar, voici quelques précisions sur les contours financiers de ce nouveau bail pour la star brésilienne.

La bombe a été lâchée ces derniers jours par Marcelo Bechler, le journaliste qui avait annoncé en premier le transfert de Neymar en 2017 pour 222M€ : l’attaquant brésilien serait sur le point d’officialiser la prolongation de son contrat avec le PSG. Un accord a été trouvé entre les deux parties sur les bases d’un nouveau bail de quatre ans, et Neymar va donc continuer l’aventure au PSG. D’ailleurs, il devrait clairement y trouver son compte sur le plan financier…

Le même salaire et des primes plus importantes