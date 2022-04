Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jackpot pour Kylian Mbappé au Real Madrid !

Publié le 13 avril 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé reste ardemment courtisé par le Real Madrid qui lui proposer une petite fortune s’il accepte de débarquer libre en fin de saison.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG arrive à expiration et qui est annoncé comme étant la grande priorité du Real Madrid pour l’été 2022 ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Mbappé pourrait finalement envisager de prolonger in-extremis au PSG, l’attaquant français et son entourage étant de plus en plus séduits par les arguments avancés par le club francilien. Mais le Real Madrid met le paquet dans ce dossier…

Une fortune promise à Mbappé