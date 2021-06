Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jackpot en vue pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 juin 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

À en croire les dernières tendances, le PSG avancerait bien dans ses négociations avec Kylian Mbappé pour une prolongation de contrat. Et un gros salaire attendrait l’attaquant français…

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien », confiait récemment Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de L’Equipe au sujet de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, et le président du PSG se montre donc très optimiste sur l’issue de ce dossier. D’ailleurs, il semblerait qu’un accord soit de plus en plus proche avec le clan Mbappé…

Un salaire de 25M€ par an pour Mbappé ?

Comme l’a annoncé Paris Fans lundi, l’optimiste serait toujours de mise au sein du PSG concernant la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. En interne, la prolongation de l’ancien Monégasque ne ferait presque plus aucune doute, et un nouveau salaire colossal de 25M€ serait d’ailleurs proposé à Mbappé pour le convaincre de rempiler avec le PSG. Affaire à suivre…