Mercato - PSG : Indésirables à Paris, le cauchemar continue à l’étranger

Publié le 28 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Durant le mercato, le PSG voulait se débarrasser des joueurs indésirables. Bien que des clubs étaient intéressés, aucun ne pouvait assumer le coût d'un transfert et la prise en charge d'un salaire aussi élevé que ceux que touchent des Mauro Icardi ou Leandro Paredes. Ainsi, ils se sont fait prêter et leurs situations ne se sont pas arrangées.

Barrés par la concurrence et plus dans les plans de Christophe Galtier, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Julian Draxler ont quitté le PSG en prêt pour se relancer. Mais depuis leur départ de la capitale, le calvaire n'a pas cessé.

L'affaire Icardi

C'est celui qui fait le plus parler de lui. Mauro Icardi a été prêté par le PSG à Galatasaray mais depuis son arrivée en Turquie, son couple avec Wanda Nara s'est complétement déchiré. L'Argentin le vit très mal et adopte une attitude qui agace chez les Stambouliotes qui pourraient le renvoyer dès le mois de janvier. Il s'est enfin montré décisif ce week-end en inscrivant un but et une passe décisive. Le début de sa renaissance ?

Le cauchemar continue pour Herrera, Wijnaldum, Paredes, Kurzawa et Draxler

De retour dans son club formateur à l'Athletic Bilbao, Ander Herrera n'a été titulaire qu'à deux reprises. Entré en jeu face à l'Atletico Madrid, il avait été exclu 30 minutes plus tard. Ca ne va pas mieux non plus pour le malheureux Georginio Wijnaldum. Alors que l'AS Rome avait effectué un mercato ambitieux, le milieu néerlandais avait l'environnement parfait pour se relancer. Or, il s'est fracturé le tibia à l'entrainement en tout début de saison et son retour n'est attendu qu'en début d'année prochaine. A Fulham, Layvin Kurzawa n'a disputé qu'une seule période en sept rencontres possibles. Sa situation ne s'améliore pas. Leandro Paredes a démarré très fort à la Juventus en enchainant cinq titularisations de suite avant que son temps de jeu ne se réduise considérablement. Il s'est blessé face à Benfica ce mardi et sera absent au moins jusqu'au 7 novembre. Enfin, son adversaire de ce mardi Julian Draxler a vécu le même scénario. Il souffre d'une blessure musculaire et sa durée d'indisponibilité n'a pas été communiquée.