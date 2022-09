Foot - Mercato - PSG

PSG : Ils ont quitté le PSG et ne regrettent clairement pas

Publié le 28 septembre 2022 à 04h30 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG souhaitait se séparer de nombreux joueurs de Christophe Galtier. Un départ a notamment concerné Leandro Paredes et Abdou Diallo, prêtés respectivement à la Juventus et au RB Leipzig. L’Argentin et le Sénégalais entament ainsi un nouveau chapitre loin du PSG et visiblement, ils n’ont aucun regret concernant leur départ du club de la capitale.

Dès l’arrivée de Christophe Galtier au PSG, le message avait été très clair. En effet, l’effectif parisien était trop fourni et de nombreux joueurs avaient alors été invités à s’en aller. Les départs se sont alors multipliés tout au long de l’été. Leandro Paredes a lui été prêté avec option d’achat à la Juventus. De son côté, Abdou Diallo a lui retrouvé l’Allemagne dans le cadre d’un prêt avec option d’achat au RB Leipzig. C’est donc loin du PSG qu’ils évoluent cette saison.

« Je pense que j'ai pris la bonne décision »

Mais cela ne les dérangent clairement pas. Bien au contraire. En effet, pour ESPN , Leandro Paredes a tout d’abord lâché : « C’était une décision difficile, changer de club avant la Coupe du monde, en raison de l’adaptation. Je pense que j'ai pris la bonne décision. J'avais besoin de minutes pour arriver au Qatar de la meilleure façon, et c'était la bonne chose à faire ».

Mercato - PSG : Coup de tonnerre en vue pour Leandro Paredes ? https://t.co/FTCwhMxWLE pic.twitter.com/BrkCyZrDyB — le10sport (@le10sport) September 27, 2022

« Je ne veux pas avoir de regret à la fin de ma carrière »