Mercato - PSG : Il vend la mèche en public pour la succession de Mbappé ?

La rédaction

L’objectif principal du mercato estival du PSG semble être le recrutement d’un attaquant de classe mondiale. Alors que le nom de Khvicha Kvaratskhelia circulait activement au Parc des Princes ces dernières semaines, l’arrivée du Géorgien a pris du plomb dans l’aile depuis la sortie d'Aurelio De Laurentiis. Face à cette situation, la piste Victor Osimhen pourrait reprendre du poil de la bête.

Si Matvey Safonov a rejoint le PSG dès l’ouverture du mercato d’été, l’écurie francilienne semble désormais peiner à obtenir la signature d’autres éléments. Alors que Leny Yoro a finalement rejoint Manchester United et que Khvicha Kvaratskhelia devrait rester au Napoli, le nom de Victor Osimhen pourrait bien de nouveau se faire entendre dans les couloirs du Parc des Princes. C’est même Antonio Conte qui a fait renaître cette hypothèse.

Coup de tonnerre, le PSG veut chasser deux joueurs ! https://t.co/SGkTQCQJit pic.twitter.com/2ePjYPSydl — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

Conte relance l'avenir d'Osimhen

Dans un entretien accord à CalcioNapoli24, Antonio Conte a été interrogé à propos de la situation de Victor Osimhen. Et l’entraîneur du Napoli n’a pas exclu un transfert de son avant-centre avant le fin du mercato, sans citer le PSG : « La situation était claire, tout se passe comme prévu. […] Le timing du transfert ne me surprend pas, il y aura des signatures et des départs. »

Une clause libératoire à 130M€

Si Victor Osimhen rejoignait le PSG, les Champions de France devraient débourser une sacrée somme pour enrôler le Nigérian. L’avant-centre dispose d’une clause libératoire d’un montant de 130M€, mais d’après l’ÉQUIPE, les rouges et bleus ne seraient pas disposés à débourser une telle somme. Reste désormais à voir si les pensionnaires du Parc des Princes feront le forcing pour âme joueur de 25 ans.