Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid est «bouleversé» pour un gros transfert ?

Thomas Bourseau

Dans ces dernières heures, le Real Madrid a témoigné d’un coup de théâtre sur le marché des transferts. Alors que le champion d’Espagne faisait aisément la course en tête pour le transfert de Leny Yoro (18 ans), Manchester United a dégainé une offre que le LOSC n’a pas pu refuser, coiffant au passage la Casa Blanca ainsi que le PSG. Le Real Madrid aurait été particulièrement contrarié par la décision de Yoro de rallier l’effectif des Red Devils.

Le PSG a cru pendant un long moment être en bonne position afin de boucler le transfert de Leny Yoro. Le défenseur central du LOSC âgé de 18 ans et sous contrat jusqu’à l’été 2025 a été très tôt approché par le comité directeur du Paris Saint-Germain pendant la saison. Le conseiller football parisien Luis Campos s’est d’ailleurs entretenu à plusieurs reprises avec les parties concernées. RMC Sport affirmait même que l’un des nombreux arguments utilisés par le PSG a été une place en équipe de France plus rapidement accessible en venant au Paris Saint-Germain plutôt qu’au Real Madrid en raison d’un temps de jeu plus important dans la capitale française qu’espagnole.

La promesse du clan Mbappé qui va faire jubiler le Real Madrid https://t.co/Hve8QJ8jXA pic.twitter.com/qGijbBBBGM — le10sport (@le10sport) July 18, 2024

Manchester United casse sa tirelire et double le PSG ainsi que le Real Madrid

Le10sport.com révélait d’ailleurs le 25 juin dernier qu’une finale avait lieu en coulisses dans la course à la signature de Leny Yoro entre le PSG et le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain avait même jeté les dernières forces dans la bataille, sachant pertinemment que la préférence du joueur penchait pour le champion d’Europe. Et jusqu’à cette semaine, le Real Madrid semblait figurer en pole position dans le feuilleton Leny Yoro. Jusqu’à la sérieuse irruption de Manchester United qui, par le biais de bonus, aurait proposé une offre supérieure à 63M€ au LOSC. Le club lillois a accepté ladite proposition et Yoro s’est envolé pour l’Angleterre ces dernières heures afin d’y passer sa visite médicale.

Le Real Madrid contrarié par la décision de Leny Yoro

Et maintenant ? Le Real Madrid ne serait pas resté insensible à ce dénouement. Alors que le champion d’Espagne a célébré mardi 16 juillet la grande signature de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu devant plus de 80 000 personnes, le Real Madrid espérait faire coup double avec Leny Yoro. Rodrigo Faez, journaliste d’ESPN, a partagé la contrariété des dirigeants merengue qui seraient « bouleversés » par le choix final de Yoro de s’engager en faveur de Manchester United. Le Real Madrid en avait fait une priorité, mais refusait de débourser autant pour une jeune pépite. Refusant de participer à une bataille aux enchères, les champions d’Espagne se sont donc retirés.