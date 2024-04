Mercato - PSG : Il snobe Paris et jubile

Thibault Morlain

Après avoir recruté Lucas Beraldo lors du précédent mercato hivernal, le PSG pourrait à nouveau chercher à se renforcer en défense centrale quand le marché des transferts sera ouvert. Pour cela, il avait été révélé que le club de la capitale avait une piste en Ligue 1, menant au RC Lens et plus précisément à Facundo Medina. Le fait est que l’Argentin vient de prolonger son contrat avec les Sang et Or, pour son plus grand bonheur.

Excellent sous le maillot du RC Lens, Facundo Medina avait visiblement tapé dans l’oeil du PSG ces derniers mois. En effet, il avait été révélé que l’Argentin était dans les petits papiers du club de la capitale en vue du prochain mercato estival. Un dossier qu’il faut désormais oublier pour Paris. Dernièrement, Medina a décidé de poursuivre l’aventure avec Lens, signant un nouveau contrat le liant jusqu’en 2028 avec les Sang et Or. « Pas avare d’efforts… et d’attachement au Racing ! Engagé dans sa quatrième saison en Artois, où il a découvert le plus haut niveau français et européen, Facundo Medina prolonge l’aventure. Défenseur costaud, caractériel et habitué au dépassement de fonction, le numéro 14 se projette avec le Racing jusqu’en 2028 ! », expliquait le communiqué.

« Prêt à charbonner encore pour ce club mythique »

Malgré la rumeur d’un intérêt du PSG, Facundo Medina va donc poursuivre sa belle histoire avec le RC Lens. Et ce n’est pas pour déplaire au principal intéressé. En effet, après avoir paraphé ce nouveau contrat avec les Sang et Or, Medina a réagi sur ses réseaux sociaux, publiant sur Instagram : « Prêt à charbonner encore pour ce club mythique et ses supporters fantastiques ».

L’histoire continue entre Lens et Medina