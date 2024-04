Mercato - PSG : Il révèle un secret sur son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2013, le PSG réalise un mercato estival discret avec seulement trois recrues, mais lâche tout de même 35M€ pour recruter un certain Marquinhos, qui débarque en provenance de l’AS Roma. 11 ans plus tard, le Brésilien est le Parisien le plus capé de l’histoire du club de la capitale. Et pourtant, il révèle un secret qui aurait pu faire capoter son transfert.

Avant son départ durant l’été 2013, Leonardo a bouclé un dernier transfert, et pas n’importe lequel. Le directeur sportif a effectivement permis au PSG de recruter Marquinhos qui a débarqué pour 35M€ en provenance de l’AS Roma. Et le défenseur brésilien, interrogé pas Leonardo, fait d’ailleurs une révélation sur son transfert.



Le PSG déçu par un de ses transferts ? https://t.co/AJn39FdPoR pic.twitter.com/vu4m00lJUf — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

Marquinhos révèle un secret sur son transfert

« C’est quelqu’un de très important dans ma carrière. Il n’était plus au PSG quand je suis arrivé mais c’est lui qui avait tout réglé pour mon transfert avant de partir. C’est lui qui a fait confiance à un jeune Brésilien comme moi… Ça a été un honneur d’être avec lui à Paris. Quand il est revenu, j’ai vu à quel point il était important ici et exceptionnel dans son travail. Quand j’arrive à Paris, je venais de faire une préparation très dure avec l’AS Roma. Je suis tombé malade, j’ai attrapé un virus qui m’a fait perdre 10 kg en une semaine. Je ne pouvais pas m’entraîner. Malgré ça, le PSG a maintenu le processus de recrutement. Mais au moment de la visite médicale, le docteur du PSG s’est montré très préoccupé, il a vu que quelque chose n’allait pas, mais il ne savait pas quoi », révèle le capitaine du PSG dans les colonnes du Parisien.

Tout aurait pu capoter !