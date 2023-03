Mercato - PSG : Il lâche une première certitude pour l’avenir de Messi

Thibault Morlain

Cela fait maintenant de longues semaines que l’avenir de Lionel Messi est au coeur des discussions. Dans sa dernière année de contrat au PSG, l’Argentin a une décision à prendre pour la suite de sa carrière. Va-t-il prolonger ? Rejoindra-t-il un autre club ? Plusieurs rumeurs existent à propos de Messi et des précisions ont été apportées.

En 2021, Lionel Messi signait un contrat de 2 ans avec le PSG. Cet engagement touche aujourd’hui à sa fin et la question est de savoir si l’Argentin sera encore à Paris la saison prochaine. Pour le moment, rien n’est encore acté. S’il a été expliqué que le PSG souhaitait conserver Messi, ils sont nombreux à réclamer le départ du septuple Ballon d’Or afin de reconstruire l’équipe autour de Kylian Mbappé. Cela pourrait alors profiter à certains prétendants, intéressés à l’idée de récupérer Lionel Messi gratuitement. C’est ainsi le cas du FC Barcelone, de l’Inter Miami, mais aussi d’Al Hilal, club du championnat saoudien.

« C’est du vent »

Lionel Messi pourrait-il alors imiter Cristiano Ronaldo et s’envoler pour l’Arabie Saoudite ? Selon les différents échos, un véritable pont d’or serait déroulé pour l’actuel numéro 30 du PSG, qui pourrait alors toucher le pactole là-bas. Mais voilà que cela ne devrait pas arriver. Pour Média Parisien , Florent Torchut, journaliste France Football , a expliqué à propos de Messi et l’Arabie Saoudite : « La piste saoudienne est fausse pour Messi. C’est du vent ».

« Il ne discute qu’avec le PSG »